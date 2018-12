Incêndio em casa mata idoso em Vieira do Minho

Sandra Freitas Hoje às 16:53 Facebook

O corpo de um homem, com 84 anos, foi encontrado carbonizado, após o combate a um incêndio numa casa, na freguesia de Ventosa, em Vieira do Minho. O incidente aconteceu pelas 13.40 horas deste sábado.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Ricardo Dias, quando os operacionais chegaram ao local, depararam-se com o primeiro piso da habitação "a arder" e houve registo de "uma explosão". O idoso, que vivia sozinho, acabou por ser encontrado depois de o incêndio estar dominado.

"Tivemos que combater o incêndio e a vítima foi encontrada na sala, no primeiro piso. O fogo não chegou ao rés-do-chão", esclareceu o comandante, que esteve no local com 23 operacionais e 16 viaturas. Foram ainda apoiados pela Cruz Vermelha de Rio Caldo e pela VMER de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.