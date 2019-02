Joaquim Gomes Hoje às 14:25 Facebook

Um manto de neve desceu esta sexta-feira sobre a Serra da Cabreira, no alto de Vieira do Minho.

Ao princípio da tarde, ainda se registam dois graus centígrados negativos, fazendo as delícias de quem, apesar do frio, arrisca a subir o mais possível daquela serra para aproveitar a beleza do manto branco.