Mulher desaparecida em Vieira do Minho passou a noite isolada num ilhéu

Joaquim Gomes Hoje às 15:15 Facebook

Twitter

A mulher de Vieira do Minho desaparecida na quinta-feira foi encontrada a meio da manhã desta sexta-feira sozinha num ilhéu da barragem do Alto Rabagão, em Pisões, Montalegre.

Maria Celeste, de 44 anos, foi localizada esta sexta-feira de manhã e retirada do local por uma lancha. Foi depois transportada numa ambulância dos Bombeiros de Montalegre para o centro de saúde local. "Apresentava ferimentos ligeiros", tendo sido resgatada apenas com "alguns arranhões".

Ao que apurou o JN, Maria Celeste Fernandes estaria a nadar no rio Cávado na quinta-feira à tarde. Afastou-se demasiado e acabou por nadar até ao ilhéu, que estaria mais perto do que a margem.

Incapaz de voltar a nado para o carro, e com a noite a aproximar-se, resignou-se a ficar no ilhéu, sozinha, durante a noite, à espera de socorro.

O carro foi localizado, na madrugada desta sexta-feira, abandonado na localidade de Pisões, da União de Freguesias de Viande de Baixo e Fervidelas, no concelho de Montalegre, a cerca de 40 quilómetros de Vieira do Minho.

As buscas pela mulher começaram pela manhã, e em cerca de meia hora Maria Celeste Fernandes foi localizada num ilhéu da albufeira da barragem do Alto Rabagão, também conhecida como barragem de Pisões. Em cerca de meia hora foi resgatada e levada ao centro de saúde de Montalegre por uma ambulância da corporação daquela localidade.

As operações foram dirigidas pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, David Teixeira, e contaram com o apoio da Cruz Branca de Vila Real, da GNR de Vieira do Minho, Venda Nova e Montalegre, do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, além de outras corporações da região, como os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Peso da Régua e de Mesão Frio.