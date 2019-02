Padre de Vieira do Minho denuncia falta de ambulâncias

Joaquim Gomes Ontem às 22:24 Facebook

O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho alertou, este domingo, para a falta de ambulâncias no concelho, que compromete a ação da corporação.

"É urgente adquirir uma ambulância de socorro, porque temos apenas duas ambulâncias que são propriedade da nossa associação e uma do INEM, a do 112, agora avariada e ainda não reposta. Por vezes passam-se horas sem uma única ambulância em Vieira do Minho", disse ao JN o dirigente daquela associação, o padre Albino Carneiro.

"Hoje resolvi não falar das dificuldades financeiras por que passa esta nossa associação, mas elas existem, por isso vamos ter de bater à porta dos vieirenses a pedir-lhes apoio", afirmou ainda o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, que falava nas comemorações do 79º aniversário da corporação.

Segundo o padre Albino Carneiro, os operacionais "vão a todas, ao acidente, à doença, ao incêndio, à árvore que cai, ao tubo que se entope...". "Os bombeiros servem e, porque servem, têm de ser estimados e apoiados, eles simbolizam os vieirenses", acrescentou.

Homenagem a Miguel Macedo

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho homenageou este domingo o ex-ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, atribuindo o nome da parada principal do seu quartel ao antigo governante do Partido Social Democrata.

"Estamos há três anos neste novo quartel e houve um homem entre outros, que merece, ainda que atrasada no tempo, a nossa pública e reconhecida gratidão, o doutor Miguel Macedo, o ministro amigo dos bombeiros de Portugal, é a ele, doutor Miguel Macedo, que os bombeiros de Vieira do Minho estão gratos", afirmou o presidente daquela instituição humanitária e benemérita, padre Albino Carneiro.

"A direção a que tenho a honra de presidir decidiu por unanimidade, atribuir o nome da parada frontal a este amigo, para expressar a nossa gratidão ao doutor Miguel Macedo, o seu nome ficará a partir de hoje gravado nas paredes deste edifício, mas estava já no nosso coração", destacou o padre, referindo-se ao apoio do antigo ministro da Administração Interna para o novo quartel e em outros melhoramentos da corporação.