Pais fecham escola para exigir obras

A associação de pais da Escola Básica e Secundária Vieira de Araújo, em Vieira do Minho, encerrou as portas do estabelecimento de ensino, esta quarta-feira de manhã, como forma de protesto pelo impasse nas obras de requalificação.

O presidente da Câmara, António Cardoso, apoia a iniciativa, explicando que será uma "tentativa de persuasão" junto do Governo para canalizar para a obra 300 mil euros adicionais, para tornar o concurso público apelativo para as construtoras. Com preço-base de 2,75 milhões de euros, a empreitada não teve candidatos.