Segurança reforçada nas estradas de Vieira do Minho

A Câmara Municipal de Vieira do Minho está a reforçar a segurança nas estradas daquele concelho, em face das baixas temperaturas que têm deixado várias vias com bastante gelo.

Devido às temperaturas com a média entre um e seis graus negativos, diversas localidades do concelho de Vieira do Minho colocam em perigo a circulação rodoviária.

De acordo com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Vieira do Minho, apesar de não terem ocorrido acidentes de maior, a prevenção tem sido a palavra de ordem para as vias.

"Em face da formação de gelo nas estradas temos de forma preventiva espalhado sal-gema para atenuar a formação de placas de gelo, durante o dia, sempre nos locais mais críticos", indicaram ao JN fontes camarárias, explicando que a ação continuará nos próximos dias.

A atividade preventiva tem incidido mais nas Estrada Municipais 1406 (Vieira do Minho - Guilhofrei), 526 (Vieira do Minho - Agra), 595 (Vieira do Minho - Parada de Bouro) e as Estradas Nacionais 103 (Vieira do Minho - Chaves) e a 304 (Vieira do Minho - Rossas)