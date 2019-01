Um morto após despiste de automóvel em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 21:47 Facebook

Um homem de 74 anos morreu este domingo à noite na sequência do despiste de um automóvel, na EN103, na zona das Cerdeirinhas, freguesia de Tabuaças, Vieira do Minho.

A vítima do despiste mortal era José Antunes, residente em Penedo, Vieira do Minho, de 74 anos, que os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e dos médico e enfermeiro do INEM não conseguiram salvar, apesar dos esforços.

Para o local foram mobilizados diversos meios operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM oriunda do Hospital de Braga, bem como vários militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho.