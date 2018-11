Vieira do Minho volta a ter comandante dos bombeiros um ano depois

Joaquim Gomes Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

O sargento-ajudante Ricardo Dias, da GNR de Santo Tirso, será o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, ocupando um cargo vago desde há um ano.

Ricardo Dias, que é natural de Vieira do Minho, originário do quadro ativo da corporação vieirense, desempenha as funções no Destacamento Territorial da GNR de Santo Tirso, no distrito do Porto, como responsável direto pelo Núcleo de Investigação Criminal.

O novo comandante, de 42 anos, ingressou em 1991 nos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, tendo transitado em 2007 para o quadro de reserva, regressando agora ao ativo.

Como militar da GNR, o sargento-ajudante Ricardo Dias tem seis louvores devido a feitos operacionais, dois dos quais foram atribuídos pelo comandante-geral e os outros quatro do comandante da unidade, ostentando já um currículo marcado pela formação contínua.

Em 1991 ingressou na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, em janeiro de 1996 no Exército, na especialidade Polícia do Exército até 1997 e em novembro de 1997, entrou na GNR, para frequentar o curso de formação de guardas.

Em setembro de 1998 frequentou o Curso Fiscal e Aduaneiro da GNR e em maio de 1999 foi colocado no Grupo Especial de Ação Fiscal, onde permaneceu até 2003.

Em 2000 frequentou o curso de cabos da GNR e em 2003 ingressou no curso de sargentos, concluído em 2005, iniciando as suas funções como comandante do Posto Territorial da GNR de Santo Tirso, passando a chefiar em 2007 o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Santo Tirso, funções que ainda mantém.

Em 2008 frequentou Curso Investigação Criminal para Sargentos, entre 2012 e 2013 o curso de promoção a sargento-ajudante, em 2014 o III Curso de Negociação da GNR e já em 2017 frequentou Curso de Investigação de Droga para Sargentos.

Aquele mesmo graduado da GNR, Ricardo Dias, substitui António Macedo, cujo trabalho e dedicação foram enaltecidos pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, referindo-se a este último, inspetor da PJ de Braga e antigo fuzileiro.