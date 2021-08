Jovem encontrada sem vida no Parque de Campismo de Vieira do Minho

Sandra Freitas Hoje às 12:05 Facebook

Uma rapariga, com 18 anos, foi encontrada sem vida no Parque de Campismo de Vieira do Minho, ao início da manhã deste sábado. Terá sido vítima de morte súbita.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o alerta chegou pelas 6.13 horas. Os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho acorreram ao local e as primeiras indicações apontaram para "doença súbita" como causa da morte, afirmou a mesma fonte.

Ainda assim, a Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar.

A GNR tomou conta da ocorrência.