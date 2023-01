Lobo ibérico leva a reprovação de parque eólico em Vieira do Minho

Projeto da EDP prevê instalação de nove aerogeradores na Serra da Cabreira. Iberdrola também pode ver chumbado plano para o Tâmega.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu parecer negativo ao novo parque eólico que a EDP quer implementar na Serra da Cabreira, em Vieira do Minho. O relatório refere que "o projeto irá induzir impactes negativos muito significativos, sobre uma espécie em perigo de extinção em Portugal, o lobo ibérico, protegida por legislação nacional e internacional".

"A Comissão de Avaliação considera que o projeto não é compatível com a salvaguarda dos valores ambientais existentes na área afetada", reforça o estudo do impacto ambiental.

Concretamente, o projeto da EDP prevê a instalação de nove aerogeradores, que dará para produzir, por ano, cerca de 83,46 gigawatts. A ideia é ligar o parque eólico à central hidroelétrica de Vila Nova, "por meio de uma linha de transmissão de alta tensão e de uma subestação", explica a EDP no documento entregue para avaliação.