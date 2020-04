Morreu antigo presidente da Câmara de Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 20:03 Facebook

O ex-presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho, Augusto Dantas, morreu na terça-feira, tendo sido sepultado hoje. Foram decretados três dias de luto municipal.

Augusto Dantas, 85 anos, nascido a 6 de janeiro de 1935 na freguesia central de Vieira do Minho, exerceu a atividade de projetista, tendo desempenhado funções como membro da Assembleia Municipal de Vieira do Minho e como presidente da Câmara Municipal, em 1977.

"Foi com uma enorme consternação e pesar que o Município de Vieira do Minho tomou conhecimento do falecimento do ex-presidente da Câmara Municipal, Augusto César Abreu Dantas", referiu a autarquia liderada por António Cardoso, que, além de "endereçar as mais sentidas condolências", decretou três dias de luto municipal, com a colocação da bandeira do município a meia haste.