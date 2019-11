Motociclista morre após colisão com carro no Gerês

Joaquim Gomes Ontem às 23:35 Facebook

Um motociclista sinistrado ao final da manhã deste sábado, na região do Gerês, faleceu já ao princípio da noite, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Braga.

A vítima, António Pires, 38 anos, solteiro, operário da construção civil, vivia sozinho, na freguesia de Vilar da Veiga, do concelho de Terras de Bouro, depois da irmã e os pais terem falecido, tendo apenas vivo um irmão e que está emigrado em França.

O motociclista sofreu uma colisão com um automóvel, na Estrada Nacional 304, quando passava pela zona da Caniçada, da freguesia de Ventosa, em Vieira do Minho, tendo sido socorrido pela Delegação da Cruz Vermelha de Rio Caldo e depois pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga do INEM.

A vítima foi transportada até ao Hospital de Braga, depois de ainda no local do acidente ter sido revertida a paragem cardiorrespiratória com a qual se debatia, devido à violência do embate com o automóvel.