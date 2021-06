Mulher encontrada morta numa piscina em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 11:05 Facebook

Uma mulher foi encontrada morta, por afogamento, na manhã desta sexta-feira, na piscina de uma casa de alojamento local, na zona da Caniçada, Vieira do Minho.

A Polícia Judiciária de Braga está no local a investigar as causas da morte, mas tudo parece indiciar que se tratará de uma morte acidental, estando os trabalhos de investigação a decorrer com a colaboração do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho.

A vítima, de 35 anos, de nacionalidade brasileira, estava hospedada sozinha naquela unidade hoteleira, da freguesia de Ventosa, concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga.

Socorristas da Delegação de Rio Caldo da Cruz Vermelha Portuguesa foram os primeiros a chegar, logo secundados pelo INEM, mas já nada havia a fazer.