Proprietárias de casa contestam aumento do cemitério em Vieira do Minho

Junta de Freguesia da Caniçada e Soengas diz que a ampliação vai avançar porque se alguém morrer não há nenhuma sepultura.

A União de Freguesias da Caniçada e Soengas vai avançar com a ampliação do cemitério de Soengas, em Vieira do Minho, porque o atual não tem nenhuma campa vazia. Mas as proprietárias de uma casa que confronta com o espaço contestam o alargamento. Alegam que o recinto ficará colado ao seu terreno, violando a lei que impõe uma distância de dez metros, poluindo o solo e trazendo maus cheiros.

Ao JN, Maria Antonieta de Leão e Oliveira diz que o aumento do cemitério, é "ilegal e um absurdo". "Temos uma providência cautelar preparada para que o Tribunal embargar a obra", adianta uma das contestatárias.