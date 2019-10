Septuagenária gravemente queimada em Vieira do Minho

Joaquim Gomes Hoje às 18:01 Facebook

Uma septuagenária sofreu queimadas graves, na freguesia de Ruivães, do concelho de Vieira do Minho, no extremo Este do distrito de Braga.

Devido à gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima, de 75 anos, um helicóptero do INEM, da Base Aérea de Macedo de Cavaleiros, transportou já a mulher para a Sala de Emergência do Hospital Central de São João, no Porto.

No local, a aldeia de Botica, estiveram também os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, uma equipa de medicina e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM e militares do Posto Territorial da GNR de Vieira do Minho, envolvendo um total de onze operacionais, três ambulâncias e um helicóptero.