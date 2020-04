Vieira do Minho faz 100 testes em lares

Luís Moreira Hoje às 12:42 Facebook

O município de Vieira do Minho começou, esta quinta-feira, a realizar testes de diagnóstico de Covid-19 aos idosos dos lares do concelho,

"Estes testes rápidos permitem a deteção de anticorpos IgG e IgM de sensibilidade de 92 por cento, devidamente registados no Infarmed", anunciou a autarquia, em comunicado, revelando que conseguiu adquirir 100 testes, "apesar da grande dificuldade".

O primeiro lote de testes foi colocado à disposição da Santa Casa da Misericórdia, do Lar Padre António Pereira Lima, em Cantelães, e do Lar do Divino Salvador, em Rossas.

"Nesta missão, que é de todos, o Município assume como prioridade zelar pelos mais idosos e seus cuidadores, no sentido de encararmos este período com o máximo de serenidade possível", sublinha.

Vieira do Minho regista, esta quinta-feira, 11 casos de infeção por Covid-19, mais dois do que na véspera. Há ainda a lamentar dois óbitos no concelho.