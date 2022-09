Vieira do Minho inaugura obras em escola após 15 anos de espera

Ensino Básico e Secundário com pavilhões renovados, após investimento de quase cinco milhões. Câmara diz que Governo, ainda, lucrou

As obras de requalificação da Escola Básica e Secundária de Vieira do Minho vão ser inauguradas esta sexta-feira após um investimento de quase cinco milhões de euros. A empreitada chegou a estar contemplada no programa da Parque Escolar, mas não chegou a avançar. Há 15 anos que a comunidade aguardava por este desfecho.

"É o maior investimento numa obra desde o 25 de Abril", afirma o presidente da Câmara, António Cardoso, sublinhando que, para o projeto de requalificação avançar, foi necessário um investimento de 1,2 milhões por parte da Autarquia, que suportou trabalhos que não estavam previstos e revisões de preços.