Vieira do Minho regista primeira morte num lar devido à Covid-19

Uma utente do lar Divino Salvador de Rossas, em Vieira do Minho, morreu na madrugada de terça-feira devido ao novo coronavírus. A mulher, com 80 anos, que foi esta quarta-feira a sepultar, é a primeira vítima mortal no concelho.

De acordo com o presidente do Município, António Cardoso, há mais uma utente infetada naquela instituição, que está em isolamento, mas não descarta a possibilidade de haver mais casos. Ao todo, o autarca diz que são necessários 28 testes para despistar a doença em 11 utentes e 17 funcionários, mas queixa-se que as respostas não chegam por parte das autoridades de saúde.

"Os funcionários estão apavorados", lamenta António Cardoso, sublinhando que os profissionais já se dividiram por turnos e já não vão a casa dormir, enquanto não são testados. "Estão a pernoitar noutro local", esclarece o autarca, acrescentando que o serviço domiciliário de 41 utentes, nomeadamente as refeições, já estão a ser assegurados por funcionários da Autarquia.