Associação S. Salvador da Lagoa conquista primeiro lugar das marchas Antoninas

A Associação Cultural S. Salvador da Lagoa conquistou, este domingo à noite, o primeiro lugar das marchas Antoninas de Famalicão. Arrecadou o prémio dos melhores arcos, melhor guarda-roupa e marcha mais popular.

Em segundo lugar ficou a marcha da Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, que levou para casa o prémio da melhor letra. Em terceiro lugar ficou a Associação Cultural e Recreativa de S. Pedro de Riba D"Ave.

O júri que avaliou as marchas foi constituído por cinco elementos convidados pelo município: um coreógrafo, um encenador, um escritor, um maestro e um figurinista. Os prémios são entregues esta terça-feira, às 18.30 horas.

As marchas Antoninas percorreram as principais ruas da cidade, e exibiram se no palco montado nos Paços do Concelho.

"Foi um momento mágico que nos encheu a alma de energia e nos animou", notou Mário ​​​​​​​Passos, presidente da Câmara de Famalicão, dizendo-se "profundamente sensibilizado com o trabalho, a alegria, a entrega, o entusiasmo de todas marchas".