Famalicão quer "Cultura para Todos" nas comunidades

A Câmara de Famalicão quer envolver direta e indiretamente cerca de 400 pessoas no projeto "Há Cultura | Cultura para Todos", um projeto financiado pelo Norte 2020 cujo objetivo é "capacitar públicos mais vulneráveis, captar públicos e criar sensibilidade artística nas comunidades".

O projeto prevê o desenvolvimento de 17 ações centradas na música, teatro, artes performativas, dança, educação e laboratórios cívicos e de inovação cultural, num investimento que ronda os 270 mil euros.

No ano passado, o projeto, que começou em 2019, teve de ser reestruturado devido à pandemia, sendo que o mesmo acontecerá durante este ano, com o município a adaptar as ações.

As várias ações vão integrar entidades culturais, comissões sociais inter freguesias e escolas, no sentido de dinamizar atividades com os grupos vulneráveis e a comunidade. Além da criação artística e do acesso descentralizado à cultura e à arte, estão também em causa iniciativas que permitam o desenvolvimento de capacidades básicas profissionais, sociais e pessoais.

Para o vereador da Cultura da Câmara de Famalicão, Leonel Rocha o projeto acaba por ser uma "oportunidade de trabalho" para os artistas.

Trata-se de um "projeto ambicioso, porque tem o propósito de criar condições para que cada vez mais famalicenses tenham acesso e fruição da cultura", considerou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, na apresentação online do "Há Cultura | Cultura para Todos".

O autarca destacou ainda o intuito de formar públicos e agentes culturais, "diminuir eventuais diferenças" em cada um dos territórios e contribuir para que todo o território esteja preparado para receber iniciativas culturais. "Estamos seguros que este projeto ajudará a ter um território mais integrado e resiliente", concluiu.