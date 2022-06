Estudo recomenda reforço de estruturas em Famalicão por "anomalias relevantes, fendas e deformações". Junta diz não ter dinheiro para as obras.

O risco de derrocada dos muros do cemitério de Riba de ave é um problema conhecido pela Junta e pela Câmara de Famalicão, que até encomendou, há um ano, um estudo sobre o assunto à Universidade do Minho. O diagnóstico feito pelos especialistas recomendou uma intervenção antes do inverno de 2021, o que não aconteceu.