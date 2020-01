Colisão faz oito feridos e condiciona trânsito na A3 em Famalicão

Ana Sofia Rocha, Ana Correia Costa e Alexandra Lopes Hoje às 19:18, atualizado às 20:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e uma carrinha de nove lugares na saída da A3 para a A7, em Seide, Famalicão, está a condicionar fortemente o trânsito. Oito pessoas ficaram feridas, duas com gravidade.

Segundo conseguiu apurar o JN, o acidente terá ocorrido por volta das 18 horas desta sexta-feira à tarde. O Comando Distrital de Operações de Socorro adiantou que há oito feridos, dois são graves e seis são feridos ligeiros.

A colisão entre os dois veículos provocou o capotamento da carrinha de nove lugares e arrastou o veículo ligeiro de passageiros para a berma da estrada. Dos oito feridos, todos viajavam na carrinha, quatro tiveram de ser desencarcerados.

Quatro feridos foram transportados para o Hospital de Guimarães, dois foram para o Hospital de Famalicão, um para o Hospital São João no Porto e uma pessoa foi encaminhada para o Hospital de Braga.

No local a prestar socorro estão os bombeiros voluntários de Santo Tirso, Tirsenses, duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação, do Hospital Pedro Hispano e do São João, com um total de 28 operacionais e 12 veículos.