ACIF e Câmara de Famalicão recomendam encerramento de estabelecimentos comerciais

A Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) e a Câmara Municipal de Famalicão recomendam o "encerramento total e por tempo indeterminado" de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais para travar a pandemia da covid-19.

Num comunicado conjunto, as duas entidades referem a "vitalidade económica do concelho", mas garantem ser pela "defesa" da mesma que recomendam o encerramento total de bares, discotecas e estabelecimentos semelhantes, de modo a permitir o cumprimento das medidas impostas pelo Governo.

"Esta tomada de posição, cuja decisão última pertence exclusivamente a cada um dos proprietários, é muito importante para conter a propagação da pandemia na nossa cidade, promovendo ainda mais o isolamento social de todos os famalicenses", lê-se no documento, que acrescenta que "situações excecionais exigem medidas excecionais", e que " um passo atrás será, no futuro, dois passos em frente".

O comunicado conclui com a certeza de que todas as dificuldades serão ultrapassadas, e que a "vitalidade económica, social, cultural e desportiva" será mantida com o contributo de todos os cidadãos.