Adjudicada obra da Loja do Cidadão de Famalicão

Já foi adjudicada a construção da Loja do Cidadão de Famalicão, que vai nascer num espaço do Centro Comercial Barreiro, no centro da cidade.

A adjudicação da empreitada por cerca de 1,8 milhões de euros foi aprovada esta quinta-feira em reunião de Câmara, contudo o autarca de Famalicão, Paulo Cunha, ainda aguarda que seja garantido financiamento por parte do Governo. Prevê-se que a obra comece em setembro e se prolongue por um ano.

Paulo Cunha espera que a obra possa ser financiada por fundos comunitários ou estatais, já que a Loja do Cidadão vai acolher serviços que devem ser assegurados pelo Estado. "São serviços da Administração Central, e quem tem de criar condições para esses serviços é o Estado", afirmou o autarca. "Não é a Câmara que tem de criar estas condições, mas estamos a ajudar", continuou, frisando que espera que o Governo "cumpra a sua parte" garantindo verba para que a obra seja executada.

Paulo Cunha garantiu que todo o processo tem sido acompanhado e desenvolvido em coordenação com a Agência da Modernização Administrativa (AMA). "Todo o percurso até aqui tem sido feito com acompanhamento e autorização da AMA", afirmou.