Agressão no hospital: Câmara de Famalicão convoca reunião de urgência

A Câmara de Famalicão promove, na quinta-feira, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança devido ao episódio de violência ocorrido no serviço de Urgência do Hospital de Famalicão. O objetivo é fazer uma avaliação das diligências necessárias para evitar episódios semelhantes.

"Caso se venha a verificar um problema de escassez de meios necessários para acudir a este tipo de situações, o autarca pondera fazer uma interpelação junto do Ministério da Administração Interna alertando para o estado das forças de segurança no concelho e exigindo mais meios", refere a autarquia em comunicado enviado à imprensa.

"O que aconteceu esta madrugada [terça-feira] nas urgências do Hospital de Famalicão não pode ser tolerado. Estou solidário com os profissionais de saúde do Centro Hospitalar. Espero que a situação não fique impune. Não pode ficar impune", diz Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão.