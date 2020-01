Ambulância do INEM destruída num acidente em Famalicão

Emília Monteiro Hoje às 21:56 Facebook

Três feridos ligeiros e uma ambulância do INEM "inoperacional" é o resultado de um acidente, esta sexta-feira à noite, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

O alerta foi dado por volta das 20.40 horas. Segundo testemunhas no local, uma ambulância dos Bombeiros Famalicenses dirigia-se a Joane para transportar um doente quando, em Pousada, em circunstâncias ainda por apurar, chocou com um automóvel. Do acidente, resultaram três feridos: um ocupante da ambulância e dois ocupantes do automóvel ligeiro.

Fonte dos Bombeiros Famalicenses afirmou ao JN que, por causa do acidente, a corporação deixará de ter um veiculo do INEM "pelo menos, até que seja reparado ou substituído". "Continuaremos a prestar socorro e ninguém ficará sem a ajuda dos bombeiros mas a ambulância do INEM ficou inoperacional", afirmou a mesma fonte.