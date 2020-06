"Anima te" leva Katia Guerreiro a Famalicão no próximo sábado

Hoje às 18:32 Facebook

A fadista Katia Guerreiro, uma das mais famosas embaixadoras do fado, em Portugal e no estrangeiro, é o grande nome da semana de arranque do "Anima-te", o programa de verão promovido pela Câmara Municipal de Famalicão para os meses de julho, agosto e setembro.

O primeiro concerto acontece já na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, com o fadista Rodrigo Rebelo de Andrade.

No dia seguinte, sábado, às 19 horas, o palco do "Anima-te", no Parque da Devesa, em Famalicão recebe Katia Guerreiro, o primeiro nome da edição deste ano do Festival de Fado de Famalicão. A fadista vai apresentar o último álbum, "Sempre". O seu nono projeto discográfico conta com direção musical do compositor José Mário Branco e segue a corrente tradicionalista típica do seu fado.

