Associação quer quebrar isolamento dos mais velhos

A Associação Gerações quer envolver-se diretamente no "desenvolvimento e consolidação" no programa municipal "Mais e Melhores Anos", destinado aos mais velhos desafiando a Autarquia de Famalicãoa desenhar uma "estratégia global para a promoção do envelhecimento saudável, ativo e sustentável" .

Essa disponibilidade já foi manifestada pela associação à Câmara Municipal de Famalicão até porque tem em funcionamento o projeto "Vida+ - Building the future", que auxilia o desenvolvimento do Clube Sénior que engloba 148 seniores.

Com estes projetos a Associação Gerações tem criado um "suporte social para os mais velhos", estratégias para a prevenção de doenças neurodegenerativas mas também atividades para quebrar o isolamento. "Pretende-se quebrar as barreiras do isolamento, contribuir para a inclusão digital com atividades de smartphone e informática e promover a saúde física e mental, através de atividades como yoga, pilates, ginástica postural e dança criativa", refere a Gerações.

Segundo a mesma fonte o "Vida+" tem um caráter itinerante e é "inovador" devido à "diferenciação das atividades e pela criação da possibilidade de haver mais seniores a usufruir das mais valias" disponibilizadas. A associação considera por isso, que é "crucial" a disseminação do projeto por todo o concelho, nomeadamente, nesta fase na União de Freguesias de Vale (S. Cosme), Portela e Telhado, União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, e freguesias de Vermoim e Louro.

Propõe ainda, que o coordenador do "Vida +" faça o levantamento de necessidades, seja o "mediador e fará a dinamização de atividades do foro cognitivo e um psicomotricista para dinamização de atividades do foro físico".