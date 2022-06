Aulas de ginástica ao ar livre pelo concelho de Famalicão começaram hoje

O programa de desporto ao ar livre "Move-te" começou esta segunda-feira e vai disponibilizar mais de uma centena de aulas de ginástica para todas as idades. Durante 15 dias serão ministradas 121 aulas orientadas por técnicos municipais e ginásios do concelho que se associam à iniciativa organizada pela Câmara de Famalicão em parceria com as Juntas de Freguesia e ginásios locais.

O Parque da Devesa será "palco" principal das aulas que também vão acontecer por várias freguesias do concelho como por exemplo, em Oliveira de S. Mateus, Joane, Ribeirão, União de Freguesias de Seide, Ruivães e Novais, entre outras.

Zumba, pilates, treino funcional, ginástica localizada, body atack, meditação, karaté, danças de salão, crosstraining são algumas das modalidades a ser praticadas, sendo que este ano o "Move te" encerra com uma caminhada noturna. No dia 15, às 21 horas, haverá uma caminhada de média dificuldade do Parque da Devesa até ao monte de Santa Catarina. É necessária inscrição.