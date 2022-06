Balcão único do Prédio vai  percorrer freguesias famalicenses

O Balcão Único do Prédio - BUPi - vai andar pelas freguesias do concelho de Famalicão, a partir do dia 29 de junho. O objetivo é num "potenciar o mapeamento do território e exponenciar o registo de representações gráficas georreferenciadas, afetas a terrenos rústicos ou mistos, na plataforma do BUPi".

Os técnicos de uma empresa que trabalham com os técnicos do município vão estar numa freguesia por semana, às quartas-feiras, para explicar o serviço, sendo que os atendimentos acontecem às quintas e sextas-feiras mediante marcação. A itinerância começará pela freguesia de Fradelos.

O registo de propriedades no BUPi não tem custos até 2023 sendo que também pode ser feito no balcão BUPi na Loja do Cidadão de Famalicão.

O BUPi é um projeto nacional de identificação e mapeamento de propriedades. Em Famalicão, é desenvolvido pela Câmara Municipal, no enquadramento de uma candidatura conjunta para vários municípios da CIM do Ave ao Programa Operacional Norte 2020.