Batalha das Flores regressa às ruas de Famalicão

A Festa de Maio - Festa da Flor e das Trocas regressa às ruas de Famalicão a partir da próxima sexta-feira.

O ponto alto da romaria decorre domingo com a Batalha das Flores, que vai juntar mais de sete centenas de famalicenses de 21 associações do concelho pelas principais ruas da cidade. Durante todo o dia de domingo, no recinto da feira semanal acontece a Feira das Trocas.

Esta feira, também conhecida como Feira do Burro, tem uma longa tradição, tendo sido ordenada pelo Rei D. Sancho I em 1205. Agrega a exposição de gado bovino, o mercado dos enchidos e as populares tabernas.

A Festa de Maio começa já esta sexta-feira, com a feira das flores na Praça D. Maria II, uma feira dedicada aos produtos locais e gastronomia, artesanato, doçaria tradicional e produtos hortícolas. Durante todo o fim semana, haverá animação musical e oficinas várias.