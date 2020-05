Alexandra Lopes Hoje às 15:07 Facebook

São vários os super-heróis, com capa e máscara, conhecidos pelos seus feitos em prol de um bem comum.

São por definição, personagens fictícias que não saem dos filmes e dos livros. Mas, e se lhe dissessem que o Batman saiu dos ecrãs e das folhas dos livros e anda pelas ruas de Famalicão a levar música às pessoas acompanhado por um trompete?

Aparece à noite, nas ruas da cidade, toca e desaparece na escuridão. Tem sido assim, desde quarta-feira, e a população parece estar a gostar. Toca vários tipos de música, e tem arrancado sorrisos, palmas, e até pedidos de "mais uma música" aos famalicenses.

Este "Batman Trompetista" quer levar "alegria às pessoas" e até tem página no Facebook, onde muitos dos comentários são pedidos para que toque em determinadas ruas.

Mas, afinal quem é este Batman Trompetista, questionam-se todos. O super-herói não quer revelar a identidade já que considera que a iniciativa se torna "mais engraçada e misteriosa". Mas, sempre podemos adiantar que é um Batman jovem residente no concelho de Famalicão.

Ligado à música e à área cultural, o Batman Trompetista desafiou-se a "animar e levar alegria" à população durante este tempo de confinamento em que o coronavírus e a covid-19 dominam as conversas.

"Quero alegrar as pessoas e fazer com que tentem não falar de coisas más, falassem de coisas melhores", explicou ao JN. "Acho que nestes últimos dias isso tem-se notado porque as pessoas têm falado no Batman trompetista", acrescenta.

Estabelecido que estava o desafio, o jovem pensou na música porque toca trompete, e logo lhe veio à cabeça a personagem do Batman porque "dizem que os morcegos estão relacionados com o vírus".

"Usei aqui de alguma ironia", diz. "Encomendei o fato, e logo que chegou saí para a rua na companhia do meu trompete", nota o "super-herói" que todas as noites aparece e desaparece sem se perceber para onde.

Vai tocando músicas alegres e que "signifiquem alguma coisa para a comunidade", e por isso além do instrumento musical anda sempre acompanhado de um telemóvel onde lê as partituras.

Entretanto, criou uma página do Facebook para que "as pessoas percebam que algo está a acontecer na cidade, e para tentar compreender se estava a resultar". E está. "Está a correr bem, os adultos são surpreendidos pela música e os mais novos pela figura do Batman", afirma.

O Batman Trompetista tem andado principalmente, pelas ruas da cidade e freguesia urbanas, mas este domingo à noite foi até junto do Centro Social de Requião. "O objetivo é ir mais distante da cidade para proporcionar um momento cultural e levar um bocadinho de música a quem reside fora do centro", conclui.

Tal como a identidade do Batman Trompetista também os locais por onde andará hoje são um mistério ainda por desvendar. Alexandra Lopes