Bebé de 17 meses ferido em colisão com autocarro em Famalicão

Uma colisão entre um automóvel e um autocarro em Ribeirão, Famalicão provocou três feridos, entre os quais um bebé de 17 meses.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a viatura estaria a sair do estacionamento de uma zona comercial quando chocou com o pesado de passageiros.

Os ocupantes do carro, uma pessoa com cerca de 35 anos e um bebé de 17 meses. sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido assistidos no local pela Cruz Vermelha de Ribeirão e pelos Bombeiros de Famalicão, e transportados ao hospital de Famalicão.