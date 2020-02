Bebé e ama atacadas na rua por um cão. Ficaram gravemente feridas

Emília Monteiro Hoje às 19:28 Facebook

Uma bebé de 22 meses e a ama ficaram gravemente feridas, esta manhã, em Famalicão, depois de terem sido atacadas por um cão, numa rua de Ribeirão, no concelho de Famalicão.

A menina foi transportada para o Hospital de S. João e a ama para o Hospital de Famalicão, apresentando ferimentos em vários locais do corpo.

De acordo com fonte da Cruz Vermelha de Ribeirão, a bebé a e ama dirigiam-se a casa de uma vizinha, cerca de 11 horas da manhã. Foram atacadas na rua por um cão de raça ainda não identificada.

A bebé apresentava múltiplos ferimentos em várias partes do corpo e foi assistida no local pela Cruz Vermelha, sendo depois levada para o Hospital de S. João, no Porto.