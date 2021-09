Biblioteca municipal de Famalicão vai entrar em obras

Alexandra Lopes Hoje às 12:55 Facebook

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, situada no Parque de Sinçães, em Famalicão, vai entrar em obras. É um investimento de cerca de dois milhões de euros e deverá estar concluído dentro de cerca de um ano.

Com as obras, a biblioteca vai ganhar novos espaços como uma sala de audiovisuais, uma sala de leitura informal para estudo de grupos, uma zona para albergar o espólio de Eduardo Prado Coelho e a ampliação da sala de leitura. A ampliação surgirá através da construção de um prolongamento do edifício em direção à Casa das Artes.

A remodelação e ampliação da biblioteca vai levar a que os serviços de empréstimo, posto de Internet, secção de leitura informal e serviços técnicos fiquem instalados no Centro Pastoral e Paroquial de Famalicão. Já quanto à utilização da biblioteca como local de estudo, a Autarquia nota que os polos de Ribeirão, Riba de Ave, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos continuam disponíveis.