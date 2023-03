Bloco de Partos de Famalicão vai ter mais uma sala e novos equipamentos

O Bloco de Partos do Centro Hospitalar do Médio Ave, em Famalicão, vai ter os equipamentos renovados e mais uma sala. A modernização vai acontecer no âmbito do Programa de Incentivo à Qualificação dos Blocos de Partos do Serviço Nacional de Saúde.

A candidatura ao financiamento foi apresentada pela unidade de saúde em parceria com os municípios de Famalicão, Trofa e Santo Tirso num valor de mais de 283 mil euros. Foi aprovado um financiamento de mais de 251 mil euros. Os restantes cerca de 32 mil euros serão assegurados pelos três municípios.

O objetivo era obter financiamento "para a renovação completa dos seus equipamentos" uma vez que o Bloco de Partos "foi recentemente objeto de obras de beneficiação, orientados para a humanização dos cuidados e conforto da grávida e acompanhante".

Em comunicado, o Centro Hospitalar nota que este financiamento "permitirá instalar os mais modernos sistemas de monitorização do parto, unidades de reanimação e outros equipamentos de última geração, bem como mobiliário diverso, incluindo novas camas de parto". Além destes equipamentos, o espaço será ampliado com o intuito de criar mais uma sala. Estes investimentos terão de estar concluídos até ao final do ano.

A unidade hospitalar congratula-se com a aprovação desta candidatura manifestando "o seu agradecimento" aos municípios de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.