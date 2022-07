Bombeiros de Famalicão fazem dois partos em quatro dias

Depois de no passado sábado os operacionais dos Bombeiros de Famalicão terem trazido ao mundo Ruben, na madrugada desta terça-feira foi a vez da Benedita.

Eram 5.25 horas quando a pequena Benedita decidiu vir ao mundo, e nasceu mesmo dentro da ambulância dos Bombeiros de Famalicão, com o apoio de dois bombeiros e da equipa da VMER famalicense.

Na madrugada do passado sábado, uma equipa dos bombeiros e da VMER de Famalicão já tinham ajudado a nascer Ruben, que nasceu com apenas 36 semanas de gestação. Eram 6.25 horas quando os bombeiros e a equipa médica foram chamados. A mãe de Ruben já estava em trabalho de parto e as equipas médica e de bombeiros auxiliaram no nascimento.

"Uma alegria indizível, captada no rosto de toda a equipa, numa foto que permanecerá no nosso mais belo álbum de memórias, porque dá ainda mais sentido às nossas vidas de voluntários e ao lema "Vida por Vida", lê-se nas redes sociais da corporação.

Depois dos partos, mães e bebés foram encaminhados para o hospital de Famalicão.