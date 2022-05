Bombeiros de Famalicão fizeram seis mil quilómetros para "resgatar" ucraniano

Os Bombeiros de Famalicão chegaram esta sexta-feira da Ucrânia, onde foram "resgatar um cidadão ucraniano", paraplégico. Segundo a corporação, tratou-se de uma missão "única" em toda a Europa "pela complexidade do transporte do doente, pela longa distância a percorrer e pela coragem de entrar em território ucraniano".

A mesma fonte adianta que foram necessárias "várias semanas de preparação logística" para esta viagem de cerca de seis mil quilómetros até à Ucrânia. O percurso feito pelos bombeiros Jorge Carvalho e Manuel Fernandes começou na segunda-feira e terminou esta sexta-feira à tarde.

A corporação foi confrontada com um pedido de ajuda da irmã do cidadão paraplégico, que reside em Famalicão há mais de 20 anos, já que esta não tinha possibilidades de pagar a viagem de avião ao irmão. Os Bombeiros de Famalicão disponibilizaram-se para fazer o transporte, suportando os custos da ambulância e partilhando os custos do combustível e da alimentação com a Câmara Municipal e outras instituições.

Inicialmente, o plano era que uma ambulância trouxesse o homem até à fronteira da Polónia, mas tal não foi possível e a operação estendeu-se com os voluntários a terem de entrar na Ucrânia. Por isso, Jorge e Manuel tiveram de alterar o plano de viagem e continuar na estrada por muitos mais quilómetros até chegar à Ucrânia.

Com Jorge Carvalho e Manuel Fernandes, seguiu também a irmã do homem, que estava na Ucrânia ao cuidado de vizinhos. Os quatro chegaram esta tarde a Famalicão.