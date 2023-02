Câmara de Famalicão aponta falhas à concessionária de transportes

Alexandra Lopes Hoje às 18:14 Facebook

A Câmara de Famalicão diz que a empresa a quem está adjudicado o transporte público rodoviário no concelho não tem cumprido o caderno de encargos. Autocarros suprimidos e incumprimento nos horários, nomeadamente ao fim de semana são algumas das queixas dos utentes.

A adjudicação do serviço à Transdev aconteceu no passado mês de janeiro por cinco milhões de euros, com mais percursos e horários, incluindo aos fins de semana.

Segundo a autarquia a rede contratualizada contemplava 50 linhas de transporte mas em janeiro, a empresa realizou apenas 40. "Estamos muito desagradados com a situação", afirmou, esta quinta-feira, Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão, em resposta aos vereadores socialistas que levantaram o assunto na reunião do executivo.