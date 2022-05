Câmara de Famalicão assume refeições de todos os níveis de ensino

No próximo ano letivo a Câmara de Famalicão vai assegurar a alimentação dos 2 e 3º ciclos do ensino básico e secundário do concelho, assumindo assim a gestão direta das refeições escolares de todos os níveis de ensino.

Até agora o município assumia a alimentação do pré-escolar e primeiro ciclo num investimento de 1,4 milhões de euros. Com as novas responsabilidades o investimento para 3,7 milhões de euros por mais de um milhão de refeições por ano letivo.

Entretanto, o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos começou a fazer um roteiro pelas escolas nomeadamente, para aferir a qualidade das refeições servidas.

"A Educação tem um peso enorme no futuro da nossa comunidade e a Câmara Municipal vai continuar a estar muito atenta à realidade educativa do concelho. Sabemos que os problemas, as necessidades e os desafios não se esgotam e é por isso que é tão importante mantermos este contacto no terreno", apontou o autarca.