Câmara de Famalicão compra antigo quartel de bombeiros para Governo instalar GNR

O executivo camarário de Famalicão aprovou a aquisição do antigo quartel dos Bombeiros de Riba de Ave, e com essa decisão espera agora, que o Governo avance com o projeto de adaptação e financiamento para a obra para ali instalar a GNR da vila.

"Com esta aprovação está dado o último passo concelhio para que o Ministério da Administração Interna possa sedear nesse espaço a GNR de Riba de Ave", adiantou o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, depois da reunião de Câmara desta quinta-feira.

O autarca considera que o local onde atualmente, está instalada a GNR ribadavense "não tem as condições exigidas", que considera essenciais para que a segurança seja assegurada "de forma efetiva".

"Estão reunidas todas as condições infraestruturais para que avance o novo espaço para a GNR. Fica do lado do Governo o desenvolvimento necessário para que isso venha a concretizar se", adiantou Paulo Cunha.

Segundo o autarca elementos do Governo visitaram Riba de Ave "há algumas semanas" pelo que foram informados da aquisição do edifício do antigo quartel de bombeiros. "Esperamos que agora o governo avance com o projeto e o investimento necessário em obra para que se faça a adaptação", acrescentou.