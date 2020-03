Câmara de Famalicão cria linha de apoio psicológico

Alexandra Lopes Hoje às 17:08 Facebook

A Câmara de Famalicão está a prestar apoio psicológico aos municipes, no âmbito do Covid-19, através de uma linha telefónica que funciona das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

A linha tem "como objetivo prestar auxílio na gestão emocional da pandemia, aliviando o sofrimento e prevenindo a evolução para problemáticas mais graves", revela a autarquia em comunicado. "Pretende-se dotar as pessoas de recursos internos para gerirem o stresse associado ao isolamento social a que se veem obrigadas, e à ameaça do risco, principalmente aquelas com casos de infeção próximos", nota a mesma fonte.

"Queremos que as pessoas fiquem em casa, mas não queremos que se sintam sozinhas, queremos que estejam bem física e psicologicamente", afirma o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha.

Além da linha telefónica de apoio psicológico, acessível através do número 252320950, a Câmara começou esta semana com um conjunto de aulas de atividades físicas online, que decorrem diariamente na página de Facebook do município, e abriu a linha telefónica "Mais e Melhores Anos", para aconselhar e acompanhar os seniores no quotidiano.