Câmara de Famalicão cria serviço de estafetas para ajudar restaurantes

A Câmara de Famalicão, em parceria com 30 restaurantes do concelho, vai disponibilizar um serviço de estafetas gratuito para entrega de refeições do domicílio, nos dois próximos fins de semana.

O objetivo é ajudar a "mitigar" os efeitos económicos provocados pelas medidas impostas durante o estado de emergência, na área da restauração.

"Esta medida materializa um apoio muito específico do município à restauração do concelho, que é claramente o setor mais castigado do novo estado de emergência", revela o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, em nota enviada à imprensa. "O município de Vila Nova de Famalicão tem vindo a acompanhar com muita preocupação as dificuldades num dos setores mais afetados pelas medidas excecionais restritivas à circulação das pessoas, recentemente aprovadas pelo Governo no contexto da pandemia", continua o autarca.

A entrega de refeições vai decorrer entre as 19 e as 22.30 horas, sendo que a lista de restaurantes aderentes pode ser consultada no site da Câmara Municipal. O consumidor deverá contactar diretamente o restaurante para fazer a encomenda, e o pagamento deverá ser feito diretamente ao estabelecimento. As encomendas terão de ter valor superior a 10 euros, sendo que não são permitidos pagamentos diretamente ao estafeta.