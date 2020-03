Câmara de Famalicão desinfetou espaços públicos

Alexandra Lopes Hoje às 18:47 Facebook

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão reforçou a operação de limpeza urbana com a desinfeção do espaço público e de todo o mobiliário urbano, para "minimizar os efeitos da propagação do novo coronavírus junto da população", uma medida que continuará a ser realizada nas próximas semanas.

Segundo a Autarquia os passeios do circuito de limpeza urbana, o mobiliário urbano e vários outros locais estratégicos "de potencial contágio" foram pulverizados por uma "solução composta por hipoclorito de sódio com 0,5% de cloro ativo".

A mesma fonte acrescenta que este produto tem uma "atividade desinfetante de amplo espetro e é amplamente utilizado em unidades de saúde e outras instalações", sendo recomendado pela Organização Mundial de Saúde nestes tipos de procedimentos.

Várias juntas de freguesia do concelho estão também, a fazer a desinfeção de espaços públicos.