Câmara de Famalicão distribui material de proteção pelos lares do concelho

Alexandra Lopes Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Famalicão começou a distribuir material de proteção individual pelos lares do concelho.

"A ação de entrega está a ser feita pelos próprios serviços da autarquia diretamente às instituições e vai permitir dotar estas entidades com equipamento mínimo indispensável para lidar com a pandemia do Covid-19", lê-se num comunicado da Autarquia. O material a ser distribuído resulta de encomendas feitas pelo município e de dádivas de empresas e particulares.

Estão a ser distribuídas 860 máscaras de proteção reutilizáveis e laváveis até 30 vezes com tratamento hidrofóbico e antimicrobiano, aprovadas pelo INFARMED, e luvas de proteção e viseiras, estas últimas resultado de doação particular.

Esta, acrescenta o comunicado, é uma das ações do Plano de Contingência Municipal em desenvolvimento que já permitiu entregar cerca de 6 mil pares de luvas, mais de 10 mil máscaras, centenas de viseiras e de óculos, dezenas de fatos, toucas e cobre botas, pelas forças de segurança e socorro de Famalicão.

Entretanto, a Câmara de Famalicão conta receber "nos próximos dias" mais material de proteção, no valor próximo dos 100 mil euros, e pretende alargar este apoio aos Centros de Saúde de Famalicão e às Juntas de Freguesia que permanecem com Espaços de Cidadão e balcões de CTT abertos ao público.

O município tem em curso uma campanha de angariação de material de proteção para ser doado aos profissionais "que estão na primeira linha de intervenção de combate à pandemia".