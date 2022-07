Câmara de Famalicão estuda solução para estádio municipal

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos diz estar a estudar uma solução para um estádio municipal com melhores condições. Mas, é perentório em afirmar que não vai "hipotecar" as finanças da Autarquia para fazer um estádio.

"Estamos a desenvolver metodologias próprias para atenuar os efeitos financeiros de um estádio nas finanças municipais", afirmou Passos, esta quinta-feira, quando confrontado com as declarações do presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro. O responsável disse na terça-feira que "o Famalicão está completamente estagnado enquanto tiver este estádio".

Recorde-se que a Autarquia fez um projeto para requalificar o atual estádio municipal, atualmente utilizado pela SAD do Famalicão, cujo investimento municipal se cifrava nos oito milhões de euros. Contudo, nenhuma empresa concorreu ao concurso público para realizar a obra. Entretanto, os preços subiram e as novas estimativas apontavam para cerca de 12 milhões de euros.

Atualmente, o presidente da Câmara reconhece que um estádio "é muito importante para o concelho". "Somos um concelho que é uma referência em muitas áreas e gosta de ter uma imagem com muita dignidade, e um estádio também transmite a imagem do concelho. Estou preocupado com isso, mas também podemos falar de uma pista de atletismo ou de um skate park ou de apetrechar o tecido associativo desportivo", afirmou.

"Não estivemos parados", continua o autarca explicando que neste momento "não há projeto" mas o município está a trabalhar no sentido de ser construído um estádio "que não comprometa as finanças" da Câmara. Todos os cenários estão em aberto, segundo Mário Passos.