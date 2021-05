Câmara de Famalicão lança aplicação para acesso a serviços

Alexandra Lopes Hoje às 14:29 Facebook

A Câmara de Famalicão lançou uma aplicação para encurtar a distância entre os cidadãos e o acesso aos serviços.

A "Famalicão You Place" permite agendar uma reunião com o presidente da Câmara, comprar bilhetes para os espetáculos da Casa das Artes, começar o processo de adoção de um animal, requisitar livros da biblioteca, entre ouros. Ao longo do tempo, a aplicação vai evoluir e integrar novas funcionalidades.

Desenvolvido no âmbito da estratégia "B Smart Famalicão", este novo serviço contribui, na visão da Autarquia, para a afirmação da cidade como uma "smart city" (cidade inteligente).

"Esta ferramenta é um símbolo de modernidade e inconformismo que vem possibilitar uma maior aproximação aos cidadãos e responder aos seus anseios", adiantou Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão.

Para o autarca, esta aplicação permite uma aproximação aos cidadãos, mas também cria condições para que os serviços "sejam cada vez mais solicitados". "Já não é só a questão de se fazer de forma mais fácil o que sempre foi feito, é também criar condições para que haja cada vez mais razões para que os famalicenses procurem a sua câmara municipal e junto dela possam encontrar respostas adequadas aos seus problemas", acrescentou Paulo Cunha.

No futuro, a aplicação vai disponibilizar novas funcionalidades.