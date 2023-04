Câmara de Famalicão quer tomar posse de terrenos para duplicar avenida

A Câmara de Famalicão quer tomar posse administrativa de seis parcelas de terreno, das 18 necessárias para a duplicação da avenida Engenheiro Pinheiro Braga.

São necessárias 18 parcelas de terreno para a duplicação da avenida Engenheiro Pinheiro Braga, em Famalicão. Os proprietários de doze das frações aceitaram a proposta feita pelo município no âmbito do processo de expropriação, quatro recusaram e dois não se pronunciaram.

Os donos dos terrenos que não aceitaram as ofertas feitas no âmbito do processo de expropriação fizeram contrapropostas que foram rejeitadas por "não serem fundamentadas em avaliação documentada por perito".

Para a recusa dos valores apresentados evocam a desvalorização dos edifícios e das propriedades que esta expropriação provoca e apontam que o montante proposto pela câmara é insuficiente. Há mesmo quem refira que o preço proposto "não corresponde ao dano real que a expropriação causa".

Perante estas quatro recusas e o silêncio de dois dos proprietários a Câmara vai requerer a Declaração de Utilidade Pública com caráter de urgência e autorização para tomar posse administrativa das seis parcelas em falta.

A renovação da avenida Engenheiro Pinheiro Braga é uma das obras prevista para a envolvente ao tribunal. Já foi construída uma nova rotunda na via, que está em obras desde o ano passado.