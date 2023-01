Câmara de Famalicão vai apoiar bolsas de investigação

A Câmara de Famalicão vai apoiar investigadores através do Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação.

O programa é dirigido a investigadores e bolseiros com projetos de investigação em curso devidamente aprovados por instituições oficiais nacionais ou internacionais, e prevê a atribuição de cinco prémios no valor de cinco mil euros cada. As candidaturas abrem já no dia 1 de fevereiro e prolongam-se até 30 de abril.

A Autarquia refere que esta medida vem na sequência da concretizarão do Created IN cujo intuito é mostrar a criação e desenvolvimento de valor das empresas famalicenses "procurando atrair empresas de base tecnológica, incentivar a transição digital e climática e promover a ciência, o conhecimento e a tecnologia".

Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão revela que uma das "prioridades" da Câmara Municipal é "apostar num concelho criador, onde prolifera a inovação e são criadas condições para o desenvolvimento através da investigação" e para isso é preciso "atrair talento". Por isso, o autarca considera que essa atração pode ser conseguida através deste programa de apoio a bolsas de investigação.