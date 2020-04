Câmara de Famalicão vai distribuir máscaras e luvas

Alexandra Lopes Hoje às 19:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Famalicão vai distribuir máscaras comunitárias por toda a população, logo que a certificação esteja validada pelo CITEVE - Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário.

Além disso, a Autaqruia vai reforçar a desinfeção dos espaços públicos de todo o concelho, distribuir viseiras por todos aqueles que trabalhem em contacto com o público e oferecer um par de luvas descartáveis à população.

Estas ações fazem parte do programa "Proteger Famalicão", cujo intuito é "preparar a comunidade para a gradual abertura do espaço público e da vida social depois depois do confinamento apertado decretado pelo estado de emergência".

Vão ser distribuídas mais de 135 mil máscaras e luvas e também mais de 30 mil viseiras de proteção, o que, segundo nota da Câmara enviada à imprensa, foi conseguido "no seio da própria comunidade, através da mobilização de empresas e empresários que, nos últimos dias, concentraram a sua produção no fabrico de material de proteção comunitária".

A Autarquia avança ainda que cerca de 40% das máscaras vão ser oferecidas por empresas e as restantes adquiridas pelo Município a preço de custo. Serão distribuídas com a ajuda das juntas de freguesia. As luvas e as viseiras a distribuir foram oferecidas pela empresa Raclac, especializada no fabrico e comercialização de produtos descartáveis para a área da saúde, indústria e estética.

As desinfeções dos espaços públicos vão ser feitas pelas juntas de freguesia com o apoio logístico e material da Câmara Municipal.

Na nota, o presidente da Câmara, Paulo Cunha destaca o "movimento solidário" da comunidade famalicense e elogia o apoio dos presidentes de Junta às populações.